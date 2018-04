Ganso entra na fila para renovar

Com a assinatura do aditamento contratual, quarta-feira, Neymar recuperou os 30% dos direitos de imagem que pertenciam ao clube. O maior entrave para que Ganso aceitasse o projeto montado pelo marketing santista sempre foi a resistência do jogador em ceder parte dos seus direitos. Agora abre-se uma nova perspectiva, após o novo acordo com Neymar.

Nas conversas mais recentes com Ganso, o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro sentiu que o meia quer reabrir as negociações. "Ele me pediu para deixar a conversa para depois do Mundial (em dezembro). Gosto demais do Ganso e quero que ele fique feliz e continue no Santos", disse Luis Alvaro, que não perde a esperança de superar o impasse que se arrasta desde outubro do ano passado. A nova data, e que poderá ser a última rodada de negociações, ficou para a segunda quinzena de janeiro.

A preocupação da cúpula santista é que com o passar do tempo vai se abrindo um abismo entre as duas maiores estrelas do time. Enquanto Neymar já faz parte da lista dos 10 jogadores que mais dinheiro ganham no mundo, Ganso parou no salário de R$ 130 mil mensais do seu primeiro contrato de profissional e ganhos individuais de campanhas publicitárias, sendo superado por mais de meia dúzia companheiros de time.