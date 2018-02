Garnett e Pierce mantêm Celtics em alta na NBA O Boston Celtics melhorou sua campanha na temporada da NBA para 15 vitórias e duas derrotas ao vencer o Philadelphia 76ers por 113 a 103, na noite de quarta-feira. Kevin Garnett marcou 22 pontos, e Paul Pierce contribuiu com 19 pontos e 12 assistências pelo Celtics, que abriu vantagem no quarto período. A equipe do 76ers jogou pela primeira vez sob a direção do novo presidente Ed Stefanski. O Sixers (5 derrotas e 13 vitórias) conseguiu uma grande atuação contra os líderes da liga, chegando a liderar por 57 a 52 no intervalo, e voltando a ter vantagem no quarto período, mas não resistiu ao ataque final do Boston. "Os times estão animados para jogar contra nós", disse o técnico do Boston, Doc Rivers, a repórteres. "Nunca tínhamos passado por isso." A vitória do Boston foi conquistada no final graças a cestas de três pontos de James Posey e Eddie House. Posey terminou o jogo com 17 pontos, enquanto House fez 15 e Ray Allen, 12. Andre Miller foi o cestinha do Sixers, com 26 pontos, além de 12 assistências. Andre Igoudala acrescentou 24 pontos para a equipe. "Por 40 minutos nós estivemos na partida, mas você precisa sustentar isso em uma equipe como a deles", disse o técnico Maurice Cheeks. Veja os resultados da NBA na quarta-feira: Phoenix Suns 136 x 123 Toronto Raptors Boston Celtics 113 x 103 Philadelphia 76ers Washington Wizards 105 x 86 Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 91 x 82 Charlotte Bobcats NY Knicks 100 x 93 New Jersey Nets Detroit Pistons 91 x 76 New Orleans Hornets Houston Rockets 105 x 92 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 97 x 95 Dallas Mavericks LA Lakers 111 x 107 Denver Nuggets Golden State Warriors 120 x 90 Milwaukee Bucks Seattle SuperSonics 95 x 88 LA Clippers