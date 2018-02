Garoto bate recorde de Michael Johnson O corredor americano Kerron Clement, de 19 anos, conseguiu neste domingo quebrar o recorde mundial dos 400 metros em pista coberta, com o tempo de 44s57. Ele superou a marca do compatriota e supercampeão Michael Johnson, que era de 44s63 e havia sido estabelecida em 1995 na cidade de Atlanta. Nascido em Tinidad e Tobago, Clement não escondia sua emoção com o feito. ?Isso é incrível, não consigo nem descrever o que eu sinto. É algo muito impressionante superar um recorde do Michael Johnson?, afirmou.