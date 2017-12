Garotos da Febem vão correr no Rio A Meia-Maratona Internacional do Rio de Janeiro - domingo, com 15 mil inscritos (largada às 9h em São Conrado e chegada no Flamengo), tem como favoritos o queniano John Gwako e os brasileiros Franck de Almeida e Márcia Nerloch. Mas também correrão a presidente da Febem, Berenice Maria Giannella, ao lado de Luciano e Everton. Há cinco meses, 32 adolescentes treinam na perimetral da unidade de São Vicente com os professores Sílvio Ferreira, Paulo Sérgio e Rosângela Domingos.