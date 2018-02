Garrido "pai" perde no 4º round O supermédio Nilson Garrido, de 46 anos, foi derrotado na sexta-feira à noite por Josué dos Santos, no quarto round, em luta disputada no Ginásio Clube da Cidade, no Carrão. Um golpe cruzado no maxilar de Nilson, no terceiro assalto, quebrou-lhe um dente molar. Com a boca sangrando, voltou para o quarto round, mas o juiz encerrou o combate, alegando que ele não tinha mais condições de continuar. Nilson é pai de Fábio Garrido, que sofreu um nocaute em abril diante de Mário Soares, o Marinho, e ficou três dias em coma induzido. Fábio, plenamente recuperado, agora é treinador de Nilson. ?A luta estava boa até o terceiro round?, conta Nilson, que ainda não passou por um dentista para arrumar o dente. ?Não consegui dormir direito esta noite, o dente incomodou bastante.? Esta foi a primeira luta de Garrido após três anos parado. Agora, ele já pensa no próximo adversário: quer lutar com o filho mais velho do ex-boxeador Maguila, o ?Bola? (Maguilinha II). ?O Maguila falou que não concorda com o nosso treino (esmurrando pedra, geladeira etc.). Por isso desafio o filho dele.?