Garrido tem alta, mas segue em tratamento O pugilista Fábio Garrido, que teve alta do Hospital São Paulo na terça-feira, terá tratamento médico por tempo indeterminado. No sábado retrasado, ele foi nocauteado por Mário Soares Gonçalves, o Marinho, e teve traumatismo craniano ? um coágulo foi retirado do cérebro. O advogado do pugilista, Fernando Prado, disse que todas as providências judiciais contra os promotores da luta, realizada no Hotel Unique, já foram tomadas. ?Além do tratamento, o Fábio vai passar alguns dias em uma chácara. A parte jurídica também está em andamento, mas é briga para dois ou três anos.?