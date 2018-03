Gás custa 2 jogos ao Palmeiras

O Palmeiras foi responsabilizado pelo gás lançado no vestiário do visitante no clássico contra o São Paulo, dia 20 de abril, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, no Palestra Itália. O Tribunal de Justiça Desportiva julgou o caso ontem e puniu o clube alviverde com multa de R$ 10 mil e a perda de dois mandos de campo - a ser cumprido no Estadual de 2009. Os laudos policiais apontaram que o gás não teria sido lançado de fora do vestiário, onde se encontrava a torcida palmeirense. De acordo com a perícia, ele teria sido solto dentro do vestiário onde o elenco tricolor estava. Apesar disso, o TJD puniu o Palmeiras pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - deixar de tomar providências capazes de impedir ou prevenir desordens em sua praça de desporto. No intervalo da partida do Palestra, os são-paulinos reclamaram de um gás em seu vestiário. A punição do TJD revoltou a diretoria palmeirense. "O caso teve um clamor muito grande e não foi julgado de uma forma correta. Recebo com reservas a decisão, pois o trabalho policial foi taxativo ao afirmar que a culpa não foi do Palmeiras", comentou Savério Orlandi, diretor de futebol. Carlos Augusto de Barros e Silva, vice-presidente de futebol do São Paulo, achou a "punição modestíssima, porém sábia." O clube não acreditava numa punição ao rival. BRONCA Vanderlei Luxemburgo promete uma conversa séria com os jogadores, hoje, na reapresentação do elenco. O treinador não gostou nada da atuação do time no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa, anteontem. O comandante se irritou principalmente com o exagero de firulas de alguns jogadores. "Isso não se corrige com treinamento, e sim com conversa", contou. Luxemburgo também já avisou que quem não se enquadrar na sua filosofia de campeão vai embora do clube. "Tem muita discussão, ambiente externo atrapalhando e algumas briguinhas de vaidades, comque vou acabar", declarou. "Do jeito que está não vamos conseguir ganhar nada." Ontem, o Palmeiras entrou com um efeito suspensivo no STJD para contar com Diego Souza no domingo, contra o Atlético-PR, no Palestra - o meia levou três jogos de gancho pela expulsão na estréia do Brasileiro (já cumpriu dois). O volante Pierre é desfalque certo na partida de domingo.