Gasquet desafia Safin no Grupo Mundial da Copa Davis No Grupo Mundial da Copa Davis neste fim de semana serão jogadas as quartas-de-final, e num dos confrontos que promete maior equilíbrio, a França recebe a Rússia em quadra de carpete, na cidade de Pau. Sem Sebastien Grosjean, com uma lesão nas costas, toda pressão passou para a revelação Richard Gasquet, que faz o jogo de abertura nesta sexta-feira diante de Marat Safin. No segundo jogo, Arnaud Clement pega Nikolay Davydenko. O confronto mais curioso, porém, vai ser jogando nos Estados Unidos, por causa da escolha do piso. Os norte-americanos terão como sede o exclusivo Rancho Mirage, na Califórnia, onde ainda existem quadras de grama natural, desde os tempos em que o clube promovia sofisticados torneios. No primeiro dia de jogos, Andy Roddick enfrenta Nicolas Massu e James Blake joga com Fernando Gonzalez. Em Zagreb, numa quadra de carpete, Ivan Ljubicic confirmou sua participação no time da Croácia e faz o jogo de abertura diante de Agustín Calleri, da Argentina. A segunda partida terá Mario Ancic com David Nalbandian. Em Melbourne, a Austrália enfrenta a Bielo Rússia, com Chris Guccione diante de Max Mirnyi e Lleyton Hewitt com Vladimir Voltchkov.