Gastón Gaudio leva "pneu" e é arrasado por tenista alemão Campeão de Roland Garros em 2004, o tenista argentino Gastón Gaudio levou um "pneu" no primeiro set e foi arrasado nesta terça-feira pelo desconhecido alemão Simon Greul por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, pela primeira rodada do Torneio de Tênis de Lyon, competição que distribui cerca de 680 mil euros em prêmios. Atual número 79 do ranking mundial, Greul precisou de apenas 55 minutos para derrotar Gaudio, que é 20.º na lista da ATP e disputou a competição francesa como cabeça dois. Com este resultado, o tenista alemão vai enfrentar nas oitavas-de-final o vencedor do duelo entre o francês Gilles Simon e o norte-americano Robby Ginepri. Em outro jogo pela primeira rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty, cabeça três, passou pelo francês Florent Serra por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3. Em outro confronto, o belga Dick Norman derrotou o francês Olivier Patience por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5. Já o francês Cyril Saulnier precisou de três sets para eliminar o colombiano Alejandro Falla, parciais de 6/7 (9/11), 6/3 e 6/2.