Gaston Gaudio vence e avança no Masters de Montecarlo O tenista argentino Gaston Gaudio garantiu uma das vagas à oitava-de-final do Masters Series de Montecarlo ao derrotar o seu compatriota Jose Acasuso nesta quarta-feira por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Ele vai enfrentar o italiano Alessio Di Mauro, que eliminou o checo Radek Stepanek. Em outro jogo, o belga Kristof Vlieger derrotou o checo Jan Hernych por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Na próxima fase ele vai jogar com o espanhol Rafael Nadal, que passou pelo tenista Jean-Rene Lisnard, de Mônaco. Já o sueco Robin Soderling eliminou o italiano Potito Starace por duplos 6/4. E o chileno Fernando González venceu o espanhol Feliciano López por 2 a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 7/5. Os jogos da fase oitava-de-final acontecerão nesta quinta. Grande favorito para conquistar o Masters de Montecarlo, o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, vai enfrentar o tenista Benjamin Balleret, de Mônaco.