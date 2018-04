Gastos com Olimpíada de 2012 estão dentro do previsto O custo de construção das instalações para os Jogos de Londres, em 2012, aumentou ligeiramente, mas o planejamento para a Olimpíada permanece no tempo e dentro do orçamento, garantiu o governo nesta segunda-feira. O custo estimado do programa de construção executado pela Autoridade Pública Olímpica Autoridade (ODA, na sigla em inglês) subiu 69 milhões de libras em relação ao trimestre passado, principalmente devido a um financiamento adicional para as operações do complexo do Parque Olímpico na região de Londres, explicou o Departamento de Cultura, Imprensa e Esporte.