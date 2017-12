Gatlin leva o ouro nos 100m O norte-americano Justin Gatlin confirmou o favoritismo e venceu neste domingo a prova dos 100 metros rasos do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Helsinque, na Finlândia. Atual campeão olímpico, Gatler cravou a marca de 9s88, sua melhor neste ano. Em segundo lugar ficou o jamaicano Michael Frater, com 10s05, mesmo tempo do ex-campeão da prova Kim Collins, de São Cristovão e Névis. Foi a maior diferença entre o vencedor e o segundo colocado na história da competição.