Gaudio desiste de jogar contra a Croácia pela Davis O tenista Gastón Gaudio não vai jogar pela Argentina contra a Croácia, no confronto válido pelas quartas-de-final da Copa Davis. Os jogos serão de 7 a 9 de abril, em Zagreb, em quadra coberta e com piso de carpete. Segundo informação divulgada nesta terça-feira, Gaudio tomou a decisão em comum acordo com o capitão da Argentina, Alberto Mancini. No início do ano, o oitavo colocado no ranking de entradas havia dito à imprensa argentina que não se sentia apto a disputar boas partidas em piso rápido. Gaudio já havia ficado de fora do confronto de estréia, contra a Suécia, vencido por 5 a 0 pela Argentina em Buenos Aires. O time argentino que enfrenta a Croácia, atual campeã da Davis, deve formar com David Nalbandian, Juan Ignacio Chela, José Acasuso e Agustín Calleri.