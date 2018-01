Gaudio e Ferrero vencem pelo Masters de Montecarlo O tenista argentino Gastón Gaudio avançou nesta segunda-feira para a segunda fase do Masters de Montecarlo, que distribui cerca de 3 milhões de euros em prêmios, ao derrotar o inglês Tim Henman por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Gaudio vai enfrentar seu compatriota José Acasuso, que eliminou o italiano Filippo Volandri. Outro que avançou em Montecarlo foi o espanhol Juan Carlos Ferrero, que derrotou o russo Dmitry Tursunov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. O também argentino Juan Ignacio Chela passou pelo inglês Greg Rusedski por 2 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1. Por 2 a 0, o checo Radek Stepanek venceu o russo Evgeny Korolev, parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Já o alemão Nicolas Kiefer eliminou o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/2). Veja outros resultados do Masters Series de Montecarlo: Alberto Martín (ESP) 2 X 0 Ivo Karlovic (CRO) - 6/4 e 7/6 (7/3) Tommy Robredo (ESP) 2 X 0 Luis Horna (PER) - 6/3 e 6/4 Alessio Di Mauro (ITA) 2 X 0 Stanislas Wawrinka (SUI) - 6/2 e 6/4