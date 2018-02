Gay e Defar: melhores do ano para a 'Track and Field News'

O norte-americano Tyson Gay, triplo campeão mundial em Osaka, e a etíope Meseret Defar, campeã e recordista mundial dos 5.000 metros, foram proclamados melhores atletas de 2007 pela revista especializada norte-americana Track and Field News. Os 34 membros encarregados de votar outorgaram 328 pontos a Gay, que superou seu compatriota Jeremy Wariner, campeão mundial dos 400 metros, com 279. Entre as mulheres, Defar ganhou com 319, terminando na frente da russa Yelena Isinbayeva, campeã e recordista mundial de salto com vara. Classificação masculina: 1.º Tyson Gay (EUA) - 328 2.º Jeremy Wariner (EUA) - 279 3.º Kenenisa Bekele (ETI) - 228 4.º Irving Saladino (PAN) - 180 5.º Asafa Powell (JAM) - 174 Classificação feminina: 1.º Meseret Defar (ETI) - 319 2.º Yelena Isinbayeva (RUS) - 284 3.º Blanka Vlasic (CRO) - 274 4.º Allyson Felix (EUA) - 227 5.º Carolina Klüft (SUE) - 205