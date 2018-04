Gay e Felix recebem o prêmio 'Jesse Owens'

Os velocistas Tyson Gay e Allyson Felix receberam o prêmio Jesse Owens, que distingue os melhores atletas norte-americanos do ano, nesta terça-feira. Este é o primeiro prêmio Jesse Owens entregue a Tyson Gay, que levou três títulos no Mundial deste ano, na cidade japonesa de Osaka: 100, 200 metros e revezamento 4x100. Já Allyson Felix, que brilhou nas pistas japonesas com os títulos mundiais dos 200, revezamento 4x100 e 4x400 metros, conquistou a distinção pela segunda vez. Os dois velocistas receberão os troféus na festa anual da Federação Americana de Atletismo (USATF, em inglês), que ocorrerá no dia 1º de dezembro em Honolulu, no Havaí.