Gebreselassie fatura o tetra na Maratona de Berlim

Nos 42.195 quilômetros da prova, o esperado duelo entre Gebreselassie e o queniano Duncan Kibet não se concretizou. Kibet, que tinha a melhor marca do ano na distância, com 2h04min27, não fez frente ao rival e ainda abandonou por dores musculares. Já Gebreselassie chegou a estar 16 segundos abaixo do recorde mundial na metade da maratona, mas sucumbiu ao calor no fim da prova.

Sem conseguir ameaçar a vitória de Gebreselassie, o queniano Francis Kiprop chegou em segundo, com o tempo de 2h07min04. Já o etíope Negari Therfa ficou na terceira posição, fazendo a distância em 2h07min41.

Na prova feminina da Maratona de Berlim, a vitória também ficou com uma atleta da Etiópia. Atsede Besuye cruzou a linha de chegada após 2h24min47. A russa Silvia Skvortsova foi segunda colocada, com o tempo de 2h26min24, e a também etíope Mamitu Daska chegou em terceira, com a marca de 2h26min38.