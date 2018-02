Gebrselassie vence Maratona de Amsterdã Bicampeão olímpico nos 10 mil metros, o etíope Haile Gebrselassie venceu neste domingo a Maratona de Amsterdã, na Holanda. E ainda bateu o recorde da prova, ao fazer o tempo de 2m06s20 - também a melhor marca do ano na distância. Esta foi apenas a segunda vez que Gebrselassie disputou uma maratona. Mas, apesar da vitória e do recorde, ele não ficou satisfeito com sua perfomance. ?Não estou feliz. Não consegui acelerar nos últimos cinco quilômetros. Tenho que me preparar melhor?, disse o etíope de 32 anos, que trocou as provas de pista pelas de rua após os Jogos de Atenas, em 2004. A meta de Gebrselassie é bater o recorde mundial da maratona, que pertence ao queniano Paul Tergat - fez 2h04s55 em 2003, na corrida de Berlim.