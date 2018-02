Geisa Coutinho confirma vaga olímpica Geisa Coutinho confirmou nesta sexta-feira a sua vaga na Olimpíada de Atenas, ao vencer com facilidade a prova dos 400 metros do Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo. Ela fez o tempo de 52s10. "É uma prova muito difícil. Minha meta não é medalha, mas uma final. Só de estar lá, vai ser tudo. Estou feliz", afirmou a atleta. Na prova dos 1.500 metros feminino, Juliana Paula Santos de Azevedo, esposa do fundista Marílson dos Santos, ficou com a primeira colocação: 4m19s60. Mas não chegou nem perto do índice B da Olimpíada (4m07s15). No salto em distância, Keila da Silva Costa fez pela segunda vez neste ano o índice B (6,55m): atingiu 6,56m. Se nehuma atleta fizer o índice A (6,70m) até 11 de julho, ela estará em Atenas. Mesmo que agluém faça o índice B, com uma marca melhor que a dela, Keila não perde a vaga, pois venceu o Troféu Brasil.