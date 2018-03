Gêmeas em Atenas, por vaga olímpica As gêmeas brasileiras Isabela e Carolina de Moraes, de 24 anos, estréiam na quinta-feira no Pré-Olímpico de Nado Sincronizado, em Atenas, na mesma piscina em que serão realizados os Jogos Olímpicos em agosto. A competição vai até domingo, com 50 duetos disputando 24 vagas. Na estréia, Carolina e Isabela vão apresentar, na rotina técnica, coreografia baseada na batida forte do hip hop urbano, com músicas dos brasileiros Funk em Lata e Marcelo D2, além de bandas norte-americanas. No dia 16, os exercícios livres serão exibidos em coreografia montada pela russa Tatiana Prokovskaya, ao som da ?Quinta Sinfonia? de Tchaicowsky e ?Réquien?, de Mozart. ?Os árbitros são muito conservadores e o clássico sempre agrada?, observa a técnica Andrea Curi. O Brasil terá uma representante no julgamento da competição,Ana Maria Lobo, que também foi árbitra nos Jogos Olímpicos de Barcelona/92 e Sydney/2000. As gêmeas embarcaram no sábado para a Grécia, ao lado da reserva Roberta Fernandes, de 20 anos, convocada para treinar com o dueto depois que Carolina competiu com o pé quebrado nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos/2003 (ainda assim, as gêmeas conquistaram o bronze na competição). No Pan de Winnipeg/99, elas também haviam ficado em terceiro. Além da vaga olímpica, o dueto brasileiro espera classificar-se entre os 12 melhores do mundo. Em fevereiro e março, as irmãs acabaram em sexto lugar em campeonatos internacionais na França e Alemanha, competindo com duplas da elite da modalidade. Foram também campeãs sul-americanas absolutas.