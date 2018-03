Gêmeas garantem vaga em Atenas O dueto brasileiro de nado sincronizado, formado por Carolina e Isabela de Moraes, estará nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. As gêmeas ficaram na 12ª colocação do Pré-Olímpico de Nado Sincronizado, que está sendo realizado na capital grega. Carolina e Isabela somaram 90,667 pontos no programa livre. As vencedoras foram as russas Anastasia Davidova e Anastasia Ermakova (99,000), seguidas das japonesas Miya Tachibana e Miho Takeda (97,833) e das espanholas Gemma Mengual e Paola Tirados (96,667). No total, 20 duetos se classificaram. Outras quatro vagas serão decididas na repescagem, neste sábado e domingo.