Gêmeas na final do nado sincronizado As gêmeas Isabela e Carolina Moraes passaram para a final da prova do dueto do nado sincronizado nos Jogos de Atenas. Elas conseguiram a última das 12 vagas, ao somarem 90.751 pontos depois da realização das rotinas técnica e livre. As melhores foram as russas Anastasia Davydova e Anastasia Ermakova, com 99.001. A disputa por medalha acontece nesta quarta-feira, às 13h30.