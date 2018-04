Gêmeas neozelandesas são ouro no remo As gêmeas neozelandesas Georgina e Caroline Evers-Swindell conquistaram neste sábado a medalha de ouro no remo, na categoria Double Skiff feminino. A prata ficou com as alemãs Peggy Waleska e Britta Oppelt e o bronze, com a dupla britânica Sarah Winckless e Elise Laverick.