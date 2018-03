Gene de Campeão arrasa no GP São Paulo A fúria de um campeão. Assim pode ser definida a violenta arrancada de Gene de Campeão para a vitória no 80º GP São Paulo (G.I), neste domingo, em Cidade Jardim. O filho de Khatango e Zarzamora por Our Captain Willie demonstrou a garra que o levou à vitória no GP Oswaldo Aranha (G.I). Correu acomodado e quando o jóquei Antônio Mesquita exigiu, ele prontamente correspondeu. Parecia um carro de Fórmula 1. Por ironia, o potro foi o último a entrar no partidor. E o último a deixar a pista sob o aplauso do público. Foi o resultado de um trabalho de equipe liderado pelo treinador Amazílio Magalhães Filho, que sempre considerou o melhor cavalo que já treinou. Até antes da corrida ele não sabia explicar por que, mas agora já sabe. O Haras Bandeirantes, de Toni Lara, nunca havia ganho este GP. O mesmo acontecia com o jóquei. O treinador já havia vencido com Thignon Lafré. ?É o sonho de todo criador?, disse Lara. O ganhador da principal prova do turfe paulista fez a curva por fora e faltando 200 m para o disco, era terceiro para Gorylla, que havia dominado a situação. Mas quando Mesquita se mexeu, ele arrancou com a disposição de um campeão. E quase igualou o recorde da prova. Marcou 2min25s456 para os 2.400 m, contra os 2min25s193 de Rafaga Sureña. Desejado, do turfe carioca, avançou junto à cerca, mas apesar dos esforços de Acedenir Gulart, não diminuiu a diferença de meio corpo que o separou do ganhador. Em terceiro chegou Gorylla, que acompanhou o ritmo violento de Xareu Dourado, que fez corrida para Be Happy. Esta ficou na quarta colocação. Toca Forte completou o marcador. Pródigus, vendido no sábado pela Agropastoril Ricci para o americano Bob Delenay, de Chicago, foi 11 º lugar. Será treinado em Churchill Downs ou em Belmont Park por Kenny McPeek. Ricardo Filizola ganhou o carro zero km sorteado pelo JC de São Paulo.