Genílson Júnior vence Maratona de SP Os dois vencedores da IX Maratona Internacional de São Paulo adotaram a mesma estratégia, neste domingo ? de ir à frente, determinando o próprio ritmo, e abrir vantagem. Ambos ganharam a prova e as vagas para compor a seleção brasileira Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. O goiano Genilson Júnior Silva, do Cruzeiro, assumiu a liderança no km 5, para concluir os 42.195 m em 2h16min40. A paraibana Maria do Carmo Arruda, da Mizuno, fez 2h39min12. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirma a convocação. Na mesma lista, estão Vanderlei Cordeiro de Lima (Pão de Açúcar BM&F), e Márcia Narloch (Mizuno), líderes do ranking nacional (têm índices para o Mundial de Paris e terão de decidir a prova que farão). A boa fase do Cruzeiro ? que, no sábado completou 43 partidas invicto, contra o Santos ? virou assunto no pódio. O clube fez dobradinha em São Paulo, com Genilson e Rômulo Wagner da Silva, em segundo (2h17min42), e muita festa do técnico Alexandre Minardi, que recebeu os atletas, na chegada, com a bandeira do clube. Genilson, de 36 anos, 1,73 m e 59 quilos, acha que outros clubes de futebol poderiam investir em esportes olímpicos. O melhor tempo de Genilson na maratona é de 2h13, marca que terá de baixar para conquistar o índice (2h12) à Olimpíada de Atenas, em 2004. Esse passa a ser seu objetivo, aliado a uma boa preparação ao Pan, a sua terceira maratona no ano (em fevereiro foi 4º na prova de Miami com 2h16min42). Para o Pan montará estratégia de acordo com as características de São Domingos, de clima quente e úmido. O goiano, que levou para casa o prêmio de R$ 15 mil mais um carro, aproveitou a estratégia dos rivais de ficar se marcando em um mesmo pelotão para ir à frente, sozinho. ?Estavam amassando barro. Pensei: ?vou partir, se quiserem vir venham, se deixarem, eu vou?. Deixaram.? Feminino - A paraibana Maria do Carmo Arruda surpreendeu rivais favoritas. A emoção, relevada pelo choro caindo no rosto, estava presente nos últimos 40 metros, quando a fundista olhou para trás e viu que nada ameaçaria sua vitória na 9ª edição da Maratona Internacional de São Paulo. Fez o percurso em 2h39min12, a melhor marca pessoal, para ficar com a vaga em disputa para o Pan. Será sua estréia na seleção brasileira e a primeira viagem internacional. ?Vou me dedicar ainda mais porque representar o Brasil é uma grande responsabilidade. E quando se chega a um ponto desses o sonho aumenta ? agora, penso no índice olímpico.? A vitória foi o presente do Dia das Mães. Maria, que tem Mairez, de 4 anos, e Lohann, de 2, investirá os R$ 15 mil, mais o lucro com a venda do carro, na compra de uma casa em Nova Friburgo, Rio, onde mora e treina. Muitos apostavam em Marizete Rezende, ganhadora da última São Silvestre, para ficar com a segunda vaga no time que vai ao Pan (Márcia Narloch tem presença garantida, com o melhor tempo do País, de 2h9min59s). Marizete lamentou a escolha da estratégia errada. ?Marcou? o pelotão de elite, com Narloch, enquanto Maria ia a frente, sozinha. ?Abriu 2,5 minutos no quilômetro 10 e não deu mais para alcançar.? Maria, de 32 anos, 1,53 m e 46 quilos, da equipe Mizuno, corre maratonas desde 2000. ?Quando senti que ninguém abria, após a largada, decidi que eu ia correr de acordo com o que treinei, sem medo de ?quebrar?. E se fosse da permissão de Deus sabia que eu ia ganhar.?