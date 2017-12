George Bush recebe presidente do COI O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o belga Jacques Rogge, tem um encontro marcado nesta terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na Casa Branca, em Washington. Na pauta do encontro está o esquema de segurança para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno, em Salt Lake City, entre os dias 8 e 24 de fevereiro de 2002. Desde os ataques terroristas do dia 11 de setembro, em Nova York (World Trade Center) e Washington (Pentágono), os Jogos de Salt Lake preocupam o governo norte-americano quanto à questão da segurança de seus atletas e convidados. Este será o primeiro encontro de Rogge com Bush, desde que o belga assumiu a entidade, no último dia 16 de julho. Antes da reunião, o presidente do COI fará um pronunciamento no Clube Nacional de Imprensa.