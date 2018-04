Geórgia fica com ouro no halterofilismo O atleta da Geórgia George Asanidze conquistou a medalha de ouro no levantamento de peso até 85 quilos, ao totalizar 382.5 quilos. Com a prata ficou Andrei Rybakou, da Bielo-Rússia, com 380 quilos. O grego Pyrros Dimas fechou o pódio, ao somar 377,5 quilos.