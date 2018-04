Geórgia fica com ouro no judô masculino O georgiano Zurab Zviadauri conquistou, nesta quarta-feira, a medalha de ouro no judô, categoria até 90 quilos. Ele superou na final o japonês Hiroshi Izumi, que ficou com a prata. Foi a primeira final que um japonês perde no judô, nesta Olimpíada. As medalhas de bronze ficaram com Khasanbi Taov, da Rússia, e Mark Huizinga, da Holanda.