German vence Pro Am do Torneio Audi A equipe do tenista profissional Frederico German venceu, hoje, no Alphaville Graciosa Clube, o torneio Pro Am do VI Torneio Audi de Golfe. O Pro Am é uma competição onde participam no mesmo time um profissional e três amadores. Frederico teve como parceiros Carlos Carlsson, Gilmar Carvalho e Breno Tha de Carvalho. Necessitaram de 53 tacadas para percorrer o belo e seletivo campo de 18 buracos do Alphaville, em Quatro Barras, município da Grande Curitiba. O evento está se tornando tão concorrido que desta vez os organizadores tiveram de promover uma eliminatória, em setembro, a fim de selecionar os 244 que o disputaram, sob sol intenso e temperatura de 30 graus. A equipe de Eduardo Vasconcelos, profissional, Daniel Neves, Luiz Cesar Miara e Alexandre Nunes ficou em segundo, com 54 tacadas, o mesmo número do terceiro colocado. O desempate aconteceu na segunda volta no campo. Em terceiro classificou-se Acácio Jorge Pedro, profissional, Guilherme Zornig, Rosaldo Tha e Helio Rauen. Na competição individual, venceu Ruberlei Felizardo, empatado com João Corteiz, 67 pontos. Eric Andersson obteve o terceiro lugar, 68. O vencedor do Hole in One (lançar a bolinha no buraco em uma única tacada) em 2003, Rafael Barcellos, primeiro no ranking da Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe, terminou em quarto, com 70 pontos. Pela proeza, ano passado, Barcellos ganhou um automóvel Audi A3. Na edição do Pro Am de hoje ninguém conseguiu o Hole in One no buraco 14, o designado para o desafio. Amanhã haverá o torneio de duplas e o destinado à imprensa especializada em golfe.