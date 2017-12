Gesta anuncia 2 GPs no País já em 2004 O atletismo brasileiro vai trabalhar para ganhar espaço, aproveitando a escolha do Rio para o Pan de 2007 e a candidatura da cidade à Olimpíada de 2012. Em Paris para o 9.º Mundial de Atletismo, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta de Melo, anunciou que o Brasil receberá dois Grand Prix por ano a partir de 2004, um em Belém e o outro no Rio. Gesta, reeleito para o Conselho Executivo da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), é um dos representantes da América do Sul no comitê dirigente da entidade. Leia mais no Estadão