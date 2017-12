Gesta é reeleito presidente da CBAt A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) terá orçamento de R$ 9 milhões, o maior de sua história, em 2004. A aplicação da verba foi referendada pela Assembléia Geral, nesta terça-feira, em Manaus (AM), onde o presidente Roberto Gesta de Mello foi reeleito, um ano antes do fim de seu atual mandato, até 2008. A novidade foi a escolha do medalhista olímpico no salto triplo, Nelson Prudêncio, como vice (no lugar de Vitor Malzoni Júnior).