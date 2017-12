Giants luta pelo título no beisebol O San Francisco Giants está perto do título da Major League, as finais do beisebol profissional norte-americano, com os campeões das Ligas Nacional e Americana. Na quinta-feira, no Pacific Bell Park de São Francisco, os Giants bateram o Anaheim Angels por 16 a 4 e agora lideram o playoff final por 3 a 2. Se voltarem a vencer hoje (20h30 de Brasília ao vivo pela ESPN Brasil) em Anaheim, levam o título. Se os Angels empatarem a série, forçarão a sétima e última partida, amanhã, às 21h30 (também com tevê). Leia mais no Jornal da Tarde