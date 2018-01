Giba abre mão da contraprova O atacante Giba, da seleção brasileira de vôlei campeã mundial na Argentina, que teve antidoping positivo para um metabólico da maconha, decidiu não solicitar a análise da amostra B de urina ao Comitê Olímpico Italiano (Coni). Segundo notícia publicada no site do seu clube na Itália, o Ferrara, a intenção do jogador é acelerar o julgamento do caso. Na Itália, a pena máxima para casos como o de Giba é de quatro meses de suspensão.