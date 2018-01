Giba acha que pegará pena mínima O atacante Giba, da seleção brasileira de vôlei e do Ferrara, terá de esperar mais três semanas para saber quanto tempo ficará suspenso. Ele esteve nesta segunda-feira no Comitê Olímpico Italiano (Coni) com seu advogado, ouviu a acusação de doping e se defendeu. O próximo passo é uma reunião entre o Coni e a Federação Italiana. Giba acha que pegará a pena mínima: dez jogos. O brasileiro não disputa partidas oficiais desde 15 de dezembro, quando o exame antidoping apontou resquícios de maconha em seu organismo.