Giba desfalca Brasil contra a Grécia Além de Nalbert, o Brasil terá o desfalque de Giba para a estréia na Liga Mundial de Vôlei, sexta-feira, diante da Grécia. O atacante, que sofre dores no joelho por causa de uma tendinite, está voltando ao Brasil para se tratar. ?Como o Giba não estava treinando com bola, foi melhor que voltasse para se tratar com o Fiapo (Guilherme Tenius, fisioterapeuta) e fazer um treinamento mais direcionado com o Tabach (Ricardo Tabach, assistente técnico)?, disse o técnico da seleção brasileira, Bernardinho.