Giba é poupado dos treinos do vôlei O ponta Giba, da seleção brasileira masculina de vôlei, está sendo poupado dos treinos com bola em razão de uma tendinite no joelho direito. A inflamação foi diagnosticada em uma ressonância magnética realizada depois que o jogador sentiu uma fisgada na parte superior da coxa, na última segunda-feira. A previsão é que Giba volte a treinar normalmente somente na próxima segunda-feira. A seleção brasileira estréia contra a Grécia, no dia 5 de junho, na Liga Mundial.