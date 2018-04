Giba e Serginho, os melhores no vôlei O atacante brasileiro Gilberto Godoy, o Giba, foi eleito o melhor jogador do torneio masculino de vôlei dos Jogos Olímpicos de Atenas e seu companheiro Sérgio Dutra Santos, o líbero Serginho, o melhor defensor, após o término da competição em que o Brasil conquistou a medalha de ouro. Giba, que terminou a final com 20 pontos e teve uma atuação determinante para a conquista do título, manteve um alto nível durante toda a competição. O jogador, que é de Londrina (Paraná) e tem 27 anos, foi campeão mundial neste ano, na Argentina, e da Liga dos Campeões, na Itália. Em Atenas, conquistou sua primeira medalha olímpica. Já o líbero Serginho, de 28 anos, foi reconhecido como o mais destacado na defesa e recuperação de jogo. Junto com Giba, completaram uma jornada gloriosa para o Brasil, e obtiveram todos os reconhecimentos nos Jogos de Atenas.