Giba ouve sentença na segunda-feira O atacante Giba, campeão mundial de vôlei com a seleção brasileira, que teve resultado positivo em controle antidoping para maconha, vai ouvir sua sentença da Federação Italiana de Vôlei (Fipav), em Roma, na segunda-feira ? foi convocado para uma reunião, às 11 horas (de Brasília). O Comitê Olímpico Italiano (Coni), que fez o exame, em dezembro, sugeriu que o jogador seja suspenso por oito meses. Mas a definição da pena cabe ao tribunal da Fipav, que pode acatar a sugestão, aplicar a suspensão mínima de nove jogos ou outra alternativa. Giba, que ainda não se manifestou sobre o assunto, dará uma entrevista após o Carnaval. Se a pena do jogador for curta e ainda tiver tempo de atuar pelo Ferrara, no Campeonato Italiano, deverá promover uma teleconferência para falar com os jornalistas brasileiros, ao mesmo tempo, mas da Itália. Se a punição for longa, o jogador retornará ao Brasil, vai conversar pessoalmente com a imprensa, e treinar com a seleção, ainda que esteja suspenso e não possa jogar. Giba, de 1,92 m e 85 quilos, 27 anos, que ganhou evidência pelo talento, beleza, por atuar no vôlei italiano, onde estão os melhores salários do mundo, por ser campeão mundial com a seleção, terá de enfrentar a polêmica. Diferente do doping para melhorar o desempenho esportivo, considerado trapaça em busca de resultados, o caso de Giba exigirá do atleta uma explicação que é mais moral, envolvendo o uso de drogas. Bronca ? O técnico da seleção brasileira, Bernardinho, assegurou que foi surpreendido com o resultado do exame, mas que o episódio o aproxima do jogador. ?Ele cometeu um erro, mas eu o estimo demais. É um excelente garoto. Em um futuro próximo pensava, inclusive, em colocá-lo como capitão da seleção, quando o Nalbert não estivesse mais no posto. Pensei em interferir na vida dele positivamente, em trabalhar para que retome uma estrada segura na carreira, quanto a investimentos, cigarro, etc.? O Brasil está no Grupo B da Liga e estréia contra a Alemanha, dia 23 de maio. Bernardinho garante que a lista que apresentou é provisória. ?Giba com certeza vai treinar com a seleção, mas outros nomes podem entrar ou sair.? Bernardinho poderá chamar Marcelo Negrão. Recuperado de uma cirurgia no joelho (idêntica à do jogador de futebol Ronaldo), Negrão está na Ulbra e pediu para voltar. ?Acho que ele merece essa consideração.?