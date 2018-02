Giba volta após suspensão por doping O atacante Giba, que ficou fora de oito rodadas do Campeonato Italiano por causa de suspensão por doping de maconha, está livre para jogar pelo Ferrara ? volta neste domingo, contra o Verona. A pena foi contestada pelo Comitê Olímpico Italiano (Coni), mas o veredicto da Federação de Vôlei da Itália foi favorável a Giba. O técnico Bernardo Rezende convocou Murilo, Escadinha e Rodrigão, que se apresentam para treinar com a seleção no dia 6.