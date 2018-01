Gigante da Superliga está na seleção Leandro Vissoto tem 19 anos e 2,12 metros. Foi campeão mundial infanto e também juvenil em 2001 e agora chega à seleção principal, com o técnico Bernardinho. O atacante foi convocado para treinar com o grupo que se prepara para a disputa da Liga Mundial, de 16 de maio a 13 de julho. Mas todo o trabalho é cuidadoso, porque o garoto tem histórico de várias lesões. Uma cirurgia em cada joelho deixou Leandro fora das quadras durante sete meses. Recuperado, o atleta de Suzano torceu o pé esquerdo logo no início da Superliga. Mais algum tempo de fisioterapia e Leandro voltou. ?Eu não esperava ser convocado. Ainda estou me recuperando de uma tendinite no ombro direito. O meu objetivo era voltar a jogar e ajudar meu time. Estou no lucro e muito feliz por ter sido chamado para a seleção?, declarou o jogador, que, segundo Bernardinho, ainda está muito longe da forma física ideal mas nas próximas semanas estará se fortalecendo. ?Depois de se machucar, a gente sempre fica com medo de não conseguir voltar a jogar como antes. Mas o que mais quero aqui na seleção é aprender tudo aquilo que eu puder?, contou o atacante. Superliga ? Pela Feminina, a primeira partida entre MRV/Minas e BCN/Osasco será sábado, em Belo Horizonte, às 19 horas, com transmissão da SporTV. O segundo jogo será no outro sábado, dia 19, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, às 18 horas, também com tevê.