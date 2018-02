Gigante russo mais perto do recorde de Rocky Marciano O gigante russo Nikolai Valuev manteve o título mundial dos peso pesados, ao vencer, na noite de sábado, o americano Jammel McCline em Basiléia, na Suíça. Depois de investir contra o campeão com um golpe de direita, McCline sofreu uma contusão no joelho, foi à lona e teve de abandonar a luta ainda no terceiro assalto. Foi a terceira vez que Valuev lutou para defender seu título, da Associação Mundial de Boxe (WBA, na sigla em inglês), conquistado em 2005. A luta foi considerada a "mais pesada" da história. O peso dos dois lutadores somava 268 quilos. Valuev, de 2,13 metros e 146 quilos - conhecido como "Besta do Leste" - está a três vitórias do lendário Rochy Marciano, que venceu suas primeiras 49 lutas como profissional. Das 46 vitórias de Valuev, 34 foram por nocaute.