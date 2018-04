Gigantesco anão

Fazia bom tempo que não esperava um jogo da seleção brasileira como esperei o jogo de sábado, contra a Argentina. O clássico continental, para mim, sem dúvida é o grande clássico mundial. Duas escolas distintas, porém com traços de semelhança que sempre fazem desse encontro um conflito faiscante entre admiração e desprezo. Não foi diferente. A necessidade imperiosa da vitória, importante tanto para a classificação como para a redução da margem de insegurança causada pelos maus resultados do selecionado sob o comando de Maradona, fez com que a Argentina caísse na armadilha do Brasil. Foi derrotada com relativa facilidade e eu diria mais: foi derrotada algumas vezes na mesma partida.

A Argentina perdeu uma vez assim que tomou o primeiro gol. Perdeu outra vez quando tomou o segundo. Ao cair na repetição da jogada fatal de bola parada, a Argentina assumiu sua incapacidade de interpretar o jogo do Brasil - estava nas cordas. E perdeu definitivamente quando não conseguiu sustentar por mais de dois minutos a ligeira vantagem emocional que o belo gol de Dátolo poderia explodir como reação. O resultado foi decretado ali no ato do segundo gol de Luís Fabiano: a Argentina estava acabada.

O jogo correspondeu à expectativa que eu havia criado e sustentado por semanas. Imaginava que veria um confronto que não seria levado em banho-maria e que, dificilmente, teria como resultado um empate. Embora aparentemente conveniente, a igualdade no placar não fazia parte dos objetivos de nenhum dos oponentes. Chega uma hora em que não existe a possibilidade de dar ouvidos à razão, e a emoção extrai do físico aquilo que o intelecto esconde e protege como garantia e reserva. Não que o jogo do Brasil não tivesse sido armado na frieza da objetividade, pelo contrário. A seleção de Dunga parece ter encontrado um ponto de equilíbrio que mescla autoconfiança com atenção, pragmatismo com tranquilidade, frieza com explosão. Dito assim parece uma máquina mortífera. Se não chega a tanto, no sábado foi suficientemente letal para fazer o resultado parecer fácil, o que evidentemente não foi.

Não deixo de pensar que, se essa receita tivesse sido aplicada na Copa de 2006, o Brasil certamente não teria deixado escapar daquele modo tão bisonho a chance de ser hexa. É inegável que há bastante talento também nesse time, afinal não se joga apenas com disciplina tática. Mas isso é outro assunto, até porque Dunga conseguiu apenas a classificação - a Copa do Mundo são outros quinhentos.

Voltando ao início do artigo, disse que fazia tempo que não me preparava tanto para um jogo da seleção. O inusitado de o jogo ter sido num sábado à noite e não num domingo à tarde teve também seu charme. Por feliz coincidência não estava fazendo show nessa noite e pude me reunir com amigos em São Paulo para assistir à partida. De certa maneira esses preparativos me fizeram lembrar da delícia que é esperar um jogo do Brasil durante uma Copa do Mundo.

O problema é que sempre o ser humano acaba mostrando seu lado obscuro. Nosso próprio técnico, que comanda seus jogadores com eficiência gigante, diante dos microfones revela que seu apelido não veio à toa nem é sem sentido. Quando fala com o mundo, Dunga se encolhe na mediocridade do revanchismo e aí atinge a sua minúscula estatura de anão.