Gilberto volta, como armador Mais de uma década depois de atuar pela última vez com a camisa celeste no Mineirão, Gilberto deverá ser a principal novidade do Cruzeiro contra o Santos, às 18h30. O lateral deve ser escalado como armador, na posição de Wagner, negociado com o Lokomotiv, da Rússia. "Jogar diante da torcida me remete às lembranças boas do passado e espero poder repeti-las. O jogo contra o Santos vai ser difícil, já que é uma equipe bem montada", comentou o atleta, que fez sua última partida pelo Cruzeiro no Mineirão em dezembro 1998, na conquista da Copa Mercosul. O Cruzeiro não terá o volante Henrique e o atacante Thiago Ribeiro, suspensos. Fabinho entra no meio e, no ataque, Kléber, que cumpriu mais uma suspensão, volta ao time.