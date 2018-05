Gillette 'limitará' patrocínio a Tiger Woods após afastamento

"Em meio a uma situação difícil e infeliz, respeitamos e apoiamos o que Tiger fez para recuperar a confiança de sua família, amigos e admiradores", explicou Michael Norton, porta-voz da Gillette, uma das firmas do grupo Procter & Gamble.

Segundo a "CNN", o último anúncio da empresa com Tiger Woods, em que ele aparece ao lado do tenista suíço Roger Federer, foi transmitido em 29 de novembro.

Na noite desta sexta-feira, o número um do golfe mundial anunciou que se afastará "por tempo indeterminado" do esporte para ser "um melhor marido, pai e pessoa", segundo informação em sua página oficial na internet. "Estou muito consciente que minha infidelidade causou decepção e feriu os sentimentos de muita gente", disse.

O anúncio de que Woods se afasta de maneira indefinida do esporte ocorreu duas semanas depois que, após um acidente de automóvel perto de sua casa na Flórida, surgiram denúncias sobre uma série de romances extraconjugais. Ele é casado desde 2004 com a ex-modelo sueca Elin Nordegren com a qual tem uma filha de dois anos e um filho de dez meses.

Há um ano, Woods teve que se afastar durante oito meses de sua atividade esportiva para se recuperar de uma operação no joelho.

O isotônico Gatorade desvinculou sua imagem à do golfista na última terça e a firma de consultoria Accenture retirou de seu site a imagem de Tiger Woods.

A companhia de telecomunicações AT&T apoia a decisão do golfista, mas divulgou nota afirmando estar "avaliando" sua relação contratual.

O único apoio irrestrito é da firma de material esportivo Nike, que assinou um longo contrato com ele em 2006: "Ele e sua família têm nosso pleno apoio. Estamos desejando o momento em que retorne ao golfe", disse uma nota.