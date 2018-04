Gilson Kleina pede mais cinco reforços

O técnico Gilson Kleina tentou mostrar serenidade depois do empate com o Bragantino, mas não escondeu a sua preocupação. Ele reafirmou a necessidade de contratações.

"Precisamos de quatro ou cinco jogadores, principalmente para o setor defensivo, como as duas laterais. Isso tinha de ser visto antes pela diretoria", disse o treinador, que esteve sozinho ontem no vestiário. O presidente Arnaldo Tirone, que terá hoje o seu último dia de mandato, e César Sampaio, gerente de futebol, não deram as caras.

"Acredito que eles estejam no estádio", vacilou Kleina, que elogiou o comportamento da torcida, apesar das vaias. "A torcida nos apoiou o jogo todo e as vaias aconteceram apenas no final da partida. Estamos carregando isso do ano passado."

Irritado. O meia Luan, o mais criticado pela torcida no jogo de ontem - e também no ano passado -, não foi tão compreensivo. "Essa situação não vem de hoje. Estou de saco cheio. Minha paciência está acabando. Só peço aos torcedores que torçam pelo Palmeiras", disse o meia, que foi substituído na etapa final.

O desabafo de Luan foi um recado direto para a diretoria, que recebeu sondagens do Atlético-MG e do Inter para contratá-lo, mas pediu 4 milhões (R$ 10, 8 milhões) pela sua liberação, um valor muito acima dos padrões brasileiros. Luan foi contratado por 3 milhões (R$ 8,1 milhões) do Toulouse, da França.

O atacante Barcos, que perdeu um pênalti aos 12 minutos do segundo tempo, mostrou que a equipe não sabe o que fazer.

"Cometi um erro, mas tenho de continuar trabalhando da mesma forma. O comportamento da torcida é normal, já que eles estão vivendo essa situação desde o ano passado. As vaias não ajudam, mas vamos fazer o quê?", perguntou Barcos, que dividiu o ônus do empate com a diretoria. "Os torcedores não reclamaram apenas da equipe, mas também da diretoria, que dispensou 20 jogadores. Não é um problema só nosso", disse o argentino, que prometeu repetir o bom desempenho de 2012 e marcar mais 28 gols no ano. / COLABOROU DANIEL BATISTA