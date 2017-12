Ginasta Adan Santos passa por operação em Curitiba O ginasta Adan Santos, que machucou o joelho direito numa queda do salto sobre o cavalo, na etapa da Copa do Mundo de Moscou, dia 26, na sua primeira competição no exterior, foi operado nesta quarta-feira no Hospital Vita, em Curitiba. Na Rússia, Adan passou por ressonância magnética, que detectou um fragmento da cartilagem na articulação, retirado por uma artroscopia. No momento da queda havia a suspeita de fratura. Com o tempo de recuperação mais os exercícios para recuperar a forma, Santos deve voltar a disputar competições somente no ano que vem.