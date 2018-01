Ginasta brasileira compete nos EUA A ginasta brasileira Camila Comin, 17 anos, embarca nesta terça-feira para Orlando, onde participará do American Cup, que acontece de 21 a 24 de fevereiro. Camila, que no ano passado disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, é a única brasileira convocada para participar da competição. A atleta viaja acompanhada da técnica da Seleção Brasileira de Ginástica, Irina Ilyachenko, e da coordenadora do Centro de Excelência de Ginástica do Paraná, Eliane Martins. Atletas de 11 países ? Rússia, Ucrânia, China, Bielo-Rússia, Grécia, França, Espanha, Canadá, EUA, Brasil e Romênia ? vão disputar pela primeira vez uma competição com base nas novas regras adotadas pela Federação Internacional de Ginástica e válidas para a Olimpíada de Atenas, em 2004.