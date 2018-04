Ginasta Caio Souza tem alta após oito dias internado com H1N1 e pneumonia Forte candidato a ficar com uma das cinco vagas na equipe brasileira de ginástica artística no Rio-2016, Caio Souza recebeu alta hospitalar depois de ficar oito dias internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, em tratamento da gripe H1N1. Além disso, ele também contraiu pneumonia.