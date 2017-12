Ginasta entra em coma durante treino A ginasta romena Alexandra Huci, de 12 anos, entrou em coma depois de sofrer uma hemorragia cerebral durante um treinamento. Os médicos ainda não sabem as causas, mas acreditam que a hemorragia tenha origem em problemas congênitos, com uma provável deformação nas artérias da menina. Os médicos, no entanto, não descartam a possibilidade de o problema ter surgido em razão do excesso de esforço. Huci treinava sozinha numa das mais conceituadas escolas de formação de ginastas da Europa - a "CSS Deva" - recuperando-se de uma lesão na mão, ocorrida em maio. A aluna mais famosa da CSS Deva foi a ?rainha? dos Jogos de Montreal (76), Nadia Comaneci, a primeira ginasta a receber a nota máxima em todos os exercícios.