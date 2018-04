Ginasta espanhol é bicampeão no salto O ginasta espanhol Gervasio Deferr conquistou nesta segunda-feira o bicampeonato olímpico no salto sobre o cavalo ao somar 9.737 pontos. A medalha de prata foi para Eugeni Sapronenko, da Lituânia, e a de bronze, para o romeno Marian Dragulescu. Durante a disputa, o russo Alexei Bondarenko, que estava entre os favoritos, se machucou e saiu do ginásio de maca.